Bossche cafés in lege panden om coronacrisis te doorstaan; de gemeente wil er naar kijken

DEN BOSCH - Cafés en restaurants in leegstaande winkelpanden of fabrieken. Of een terras op het water? Horeca-ondernemers in Den Bosch kunnen met een enquête laten weten of zij daar behoefte aan hebben. En de gemeente wil daar rekening mee houden. ,,Waarom geen dakterras op het pand waar Hudson’s Bay zat?’’, zegt Ruud Bruins verwijzend naar de tijd dat V&D er was gevestigd met La Place.

Om er meer over te weten te komen, begeleidt Bruins, eigenaar van het Bossche nachtcafé P79, voor de Bossche en Rosmalense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland een enquête die deze week wordt gehouden onder horeca-ondernemers en winkeliers in de gemeente Den Bosch. Het onderzoek haakt in op de mogelijkheden om vanaf 1 juni met beperkingen te starten.

Op een veilige manier

Met het onderzoek wordt nagegaan of de ondernemers zakelijk vooruit kunnen met de anderhalvemetermaatregel. Is er behoefte aan extra terrasruimte zoals ondernemers aan de Parade enkele weken geleden hebben gevraagd aan de gemeente?

In de enquête kunnen de ondernemers laten weten of in hoeverre openbare ruimte in de buurt uitkomst kan bieden voor een terras. Of zouden ze willen beginnen in een gebouw dat leegstaat? ,,De gemeente heeft ons laten weten dat ze mee willen denken. Natuurlijk moet het op een veilige manier gebeuren. En het moet het niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de directe omgeving. Bovendien gaat het om een tijdelijke zaak. Mogelijk moeten bestemmingsplannen worden gewijzigd. In dat opzicht zou de gemeente iets kunnen betekenen.’’

Volledig scherm Burgemeester Loeffplein. Horeca-ondernemers zouden er een terras willen inrichten. © Marc Brink/BD

De Carroueel en de Taveerne

Hij hoopt ook dat de gemeente meewerkt aan zijn verzoek om gezamenlijk met zijn collega’s van nachtcafé De Taveerne en de Carrousel een terras in te mogen richten op het Burgemeester Loeffplein. Voor het uitbreken van de coronacrisis zei gemeente hierover dat het hoog tijd is voor een impuls. Maar Bruins zegt nog niet te weten of de gemeente oren heeft naar een terras.

Bruins zegt het verzoek zo’n drie weken geleden te hebben ingediend bij de gemeente. Hij heeft er begrip voor dat er nog niet op is gereageerd. Maar branchevoorzitter Bernard Kuenen verweet het college van B en W gisteren in het Brabants Dagblad gebrek aan daadkracht. Wethouder Jan Hoskam (onder meer financiën en ondernemerschap) zegt de kritiek te beschouwen als ‘zorg voor de stad’. Hoskam: ,,Ik moet verder kijken dan naar de belangen van de horeca als belangrijke speler. Ook de winkeliers en inwoners tellen mee. De ruimte is schaars en moet door de coronacrisis zorgvuldig herverdeeld worden.’’

Volledig scherm Wethouder Jan Hoskam © Jan Zandee

Betalen voor terrassen