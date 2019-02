Bossche cafés krijgen (nu al) carnavalesk aanzien

De Helftheu­vel is De Helftheu­vel weer

24 februari DEN BOSCH - Of er het weekeinde vóór Sinterklaas nog een zaal vrij is. Beheerder Peter van de Coolwijk van sociaal cultureel centrum De Helftheuvel moet er toch echt even de planning bij pakken. Het is weer druk, erg druk in De Helftheuvel. ,,We hebben een luxe-probleem’’, constateert Van de Coolwijk. ,,We zoeken zelfs personeel.’’