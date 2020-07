Bossche cafés krijgen waarschuwing, ‘lokale lockdown is absoluut ongewenst!’

DEN BOSCH - Een coronabrandhaard zoals in een Hillegoms café, dat is wel het laatste waar Den Bosch op zit te wachten. Dus volgde een dringende waarschuwing richting de horeca om gasten op anderhalve meter van elkaar te houden. ‘Een lokale of regionale lockdown is absoluut ongewenst!’. En hoe zit het in steden als Tilburg en Oss?