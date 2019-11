Bossche cafés Roels en Bar le Duc flink gedaald in Café Top 100: ‘Het zijn momentopnames’

Boxtelse organi­seert ontmoe­tings­feest­je in Den Bosch met vrouwen­stop: dames willen wel, maar heren weten het nog niet

11:44 BOXTEL/DEN BOSCH - Je zou het bijna ouderwets kunnen noemen. Singles die elkaar ontmoeten op een feestje. Toch is dat precies wat de Boxtelse Tanja van Abeelen en Natasja d’Armagnac uit Den Bosch voor ogen hebben. Op 29 november is de eerste editie van hun ViaVia-party op een locatie in Den Bosch. Een obstakeltje is wel dat er zich meer vrouwen dan mannen zich hebben aangemeld. Er is daarom zelfs een vrouwenstop ingesteld.