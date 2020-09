Bossche cafés zien 11-11 als een gewone woensdag, géén carnaval binnen en op terras

FC Den Bosch buigt pas laat voor koploper NAC

14 september Lang mocht FC Den Bosch maandagavond hopen op een stunt in Breda. De ploeg van trainer Erik van der Ven leidde bij rust met 0-1 in de uitwedstrijd tegen NAC en vijf minuten voor tijd stond het nog altijd gelijk tegen de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Maar toen was daar Sydney van Hooijdonk met zijn tweede goal van de avond en stond FC Den Bosch uiteindelijk toch met lege handen: 2-1.