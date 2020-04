Bossche Conny Helder is hét gezicht van ouderen: 'Corona is venijnig, naargeestig en onnavolgbaar’

Of het gesprek om negen uur 's avonds kan. Dan heeft ze in ieder geval nog even tijd om wat te koken voor man en kinderen. Want dat komt er bijna niet van. Tijdens het interview blijft de laptop opengeklapt. En meldt de telefoon voortdurend berichten. Conny Helder (61) wordt nog steeds geleefd door het coronavirus. ,,Het is eigenlijk sinds carnaval niet anders geweest.”