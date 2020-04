Bossche ‘coronakucher’ hoort in hoger beroep 12 weken celstraf tegen zich eisen

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie heeft maandagochtend in hoger beroep twaalf weken de 28-jarige Walter K. die in maart in het gezicht van een agent zou hebben gespuugd en riep dat hij corona had. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats ging in hoger beroep nadat de politierechter hem veroordeelde tot tien weken celstraf waarvan twee weken voorwaardelijk.

De man zou op 15 maart bij de Bossche coffeeshop Meetpoint een wachtende rij mensen in het gezicht hebben gehoest en hebben geroepen ‘pas op, corona!’ Daarna zou hij bij zijn aanhouding een agent in het gezicht hebben gespuugd en tegen zijn been hebben geschopt. .

De politierechter veroordeelde hem tien dagen later, op 25 maart, tot een gevangenisstraf van tien weken, waarvan twee voorwaardelijk. Ook moest hij een schadevergoeding van 384 euro betalen aan de agent die door de man zou zijn geschopt.

Ontkenning

Ook in hoger beroep ontkende de verdachte dat hij de agent heeft bespuugd die hem uit de wachtrij voor de coffeeshop haalde. De agent zag dat de man provocerend gedrag had vertoond tegen andere mensen.

Toch meent advocaat-generaal Winfried Korver in hoger beroep dat onder meer het spugen wel degelijk bewezen kan worden.

Bedreiging met zware mishandeling

Het gedrag van de verdachte werd door de advocaat-generaal bestempeld als een bedreiging met zware mishandeling. De uitingen van Walter K. met het woord corona en het hoesten en spugen, zijn volgens het OM voldoende concreet om twaalf weken gevangenisstraf te eisen.

Volgens de advocaat-generaal ontbreekt het bewijs dat de verdachte de agent zou hebben geschopt. Daarvan eiste hij vrijspraak.

De advocaat-generaal drong aan op het grote belang van het vonnis. ,,Het kan laten zien dat wij niet alleen applaudisseren voor hulpverleners en hen voor laten gaan bij het doen van boodschappen maar het kan glashelder maken dat er keihard wordt opgetreden tegen degenen die hulpverleners trachten te belemmeren.’’

Vandaag vonnis

Normaal gesproken zou het arrest van het gerechtshof twee weken op zich laten wachten. Maar de voorzitter van het hof, J. Nederlof, zei bij het begin van de zitting al dat dit vandaag gebeurt om 13.00 uur.

Dat sluit aan bij het verzoek van de advocaat-generaal. Volgens hem is het van belang dat ‘de lagere rechtspraak snel duidelijkheid krijgt over de wijze waarop in hoger beroep over corona-gerelateerde feiten wordt geoordeeld’. ,,Er zijn inmiddels zestig zaken bij rechtbanken behandeld en er loopt in vijftien zaken hoger beroep. De verwachting is dat er nog vele zaken zullen volgen. Zaken waarin uw arrest richtinggevend kan zijn.’’

‘Het is een doorsnee zaak’

Net als bij de zitting bij de politierechter stond Bas Kurvers de verdachte juridisch ter zijde. Hij vond het opvallend dat er zoveel spoed achter deze zaak werd en wordt gezet. Ook kwam hij terug op de volgens hem te hoge straf van de politierechter te hoge eis van de advocaat-generaal.

,,Het is een doorsnee zaak met een coronatintje. Dit speelde in het begin van het coronatijdperk’’, aldus Kurvers. K. werd aangehouden in een kantoor van het Inloopschip. Deze opvang van dak- en thuislozen is vlakbij de coffeeshop gevestigd waar K. paniek zou hebben veroorzaakt.

Kurvers vroeg of het het gerechtshof er rekening mee zou willen houden dat in het kantoor ‘twee of drie agenten bovenop de verdachte zaten’.

Video-verbinding

Net als bij de zitting bij de politierechter was de verdachte via een videoverbinding vanuit de gevangenis in Grave te horen en te zien in de Bossche rechtszaal. Hij zei meerdere keren niet te hebben gehoest in de gezichten van de wachtenden bij de coffeeshop. Ook zou hij de agent(en) niet hebben bespuugd of geschopt. Hij zou op de grond hebben gespuugd. Het vermeende schoppen zou volgens hem ‘stom zijn geweest’. ,,Want ik weet dat agenten pepperspray hebben.