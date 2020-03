Bossche ‘coronakucher’ staat terecht via videoverbinding met politierechter

Miljoenen voor museum Bossche Kruithuis ‘zijn het waard’, maar niet voor iedereen

13:22 DEN BOSCH - De 3,6 miljoen euro die de gemeente Den Bosch in het Kruithuis steekt om er een vesting- en watermuseum van te maken is ’een hoop geld en is het waard omdat de toegevoegde waarde voor de stad groot is’. Daarmee geeft de VVD de mening van de Bossche regeringspartijen over de plannen van het college van B en W weer.