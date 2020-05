Bossche cultuursector krijgt financiële steun: ‘De zorgen zijn groot’

De cultuursector is door de coronacrisis hard geraakt en dus komt de financiële steun als geroepen, merkt wethouder Mike van der Geld ,,Ik heb net het laatste telefoontje naar een culturele instelling afgerond en in al die gesprekken merk je hoe welkom deze steun is. Gezonde instellingen hebben het tot nu toe vol kunnen houden, maar voor wat de lange termijn zijn de zorgen groot.”

300 miljoen

In totaal stelt de regering 300 miljoen beschikbaar voor de landelijke cultuursector. ,,De helft daarvan gaat naar instellingen die ze direct steunen", zegt Van der Geld. Dat zijn Boulevard, November Music, IVC, Matzer, Panama Pictures en Artemis. ,,Die zijn nu dus al gestut. Maar we hebben nog meer instellingen die steun kunnen krijgen.”

In dat laatste geval gaat het om lokale instellingen die een regionale of landelijke impact hebben, zoals podia, filmtheaters en musea. Het is nog niet duidelijk welke organisaties geld gaan krijgen. De overheid bepaalt dat. Landelijk is daar 48 miljoen euro voor gereserveerd. ,,We houden er rekening mee dat het gaat om Noordbrabants Museum, Designmuseum, Verkadefabriek en WillemTwee", laat de gemeente weten.

Alle beetjes helpen

Van der Geld noemt het een ‘welkom signaal’ vanuit de overheid. ,,Ook de gemeente heeft het zwaar in deze tijd en dus worden we zo ook geholpen. Het is hard nodig. Alle beetjes helpen en dit dus ook.”