Bossche dakloze Bernard waarschuwt jongeren voor drugs: ‘Het is een hel om verslaafd te zijn’

Toren 1931 Congrescen­trum in de steigers en dat is nodig ook: dak moet helemaal worden vervangen

DEN BOSCH - De stormen Dudley, Eunice en Franklin zorgden in februari voor flink wat schade in Nederland en dus ook in Den Bosch. Ook het torendak van 1931 Congrescentrum bij de Brabanthallen heeft het flink te verduren gehad. Ruim een halfjaar later zijn daar deze week de reparatiewerkzaamheden begonnen.

6 oktober