Bossche datawereld heeft de zo gewenste kartrekker: ‘We moeten durven door te doen’

De brand bij AVI: domme pech of gevolg van te weinig controle?

27 maart DEN BOSCH - De brand die op 9 maart woedde bij het Bossche recyclingbedrijf AVI was er eentje van de buitencategorie. Het blussen duurde bijna twee dagen, de brandlucht was tot ver in Oost-Brabant te ruiken. Had het bedrijf domme pech of heeft de overheid de teugels te veel laten vieren?