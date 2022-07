Bossche denker Moleschott krijgt eerbetoon, maar hoe?

In Rome staat een borstbeeld van Jacobus Moleschott, de wetenschapper, schrijver, geneeskundige en filosoof die tweehonderd jaar terug in Den Bosch werd geboren. Rome is de plaats waar hij overleed op 20 mei 1893. Maar in zijn geboorteplaats Den Bosch is - op een plaquette nabij zijn voormalig huis aan Achter ’t Wild Varken in de binnenstad na - geen gedenkteken te vinden dat naar hem verwijst.