Bossche draakjes staan zo goed als droog: Gemeente gaat filter vervangen

Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft dat te maken met een ‘verstopping‘ van een filter in de fontein. De woordvoerder laat in het midden hoe het filter verstopt is geraakt en waarmee. Het is de bedoeling dat de draakjes volgende week weer als vanouds het water later vloeien.

Verkleuring

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met de fontein. Afgelopen zomer was er roestbruine verkleuring. De traptreden onder de twee drakenkoppen in de pilaar verkleurden. Dat probleem werd al snel verholpen.

Zo’n 700 mensen reageerden eind 2018 op een poll van het Brabants Dagblad over de restauratie van het bassin uit 1903. Van de 700 mensen die reageerden op de vraag of de Draak het waard is om voor bijna 1,6 miljoen euro op te knappen stemde 83 procent voor.



