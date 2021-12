Bossche gaysportclub Zoete Lieve Gerritje is een veilige haven en kan wel tegen een ‘homoballetje’

Het eerste feestje in 2020 moest al uitgesteld worden door coronamaatregelen en hetzelfde lot wachtte het feestje dat dit jaar gevierd had moeten worden. ,,Jammer, we hadden in gedachten om een volleybaltoernooi te organiseren met teams die we in de bedrijvencompetitie of homocompetitie treffen en om oud-leden uit de nodigen. Ach ja, het vizier gaat nu op het dertigjarig jubileum”, zegt voorzitter Petra Raams.