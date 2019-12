Bossche Geoffrey Beuving had een dwarslaesie maar probeert weer te lopen... én te boksen

videoDEN BOSCH - Geoffrey Beuving uit Tilburg kwam bijna zes jaar geleden op voor een meisje, dat op straat lastig gevallen werd door een groep karakterloze jongens die hem vervolgens zwaar mishandelden. Sindsdien heeft hij te kampen met een incomplete dwarslaesie. Terwijl de medische wereld jarenlang min of meer een berustende houding aannam, werkt hij momenteel in Den Bosch bij Fujiyama Gym langzaam maar zeker aan een wonderbaarlijk herstel. "We proberen iedere keer zoveel mogelijk de grens te verleggen."

Poef poef, puf puf. Zijn gezicht kleurt aardig rood, en zweetdruppels gutsen massaal naar beneden. Beuving(33) staat in de boksring te sparren met zijn trainer Emiel van Uden, tevens voorzitter van de Bossche vereniging die een breed scala aan activiteiten aanbiedt. "Kom op, vasthouden joh! Nog een paar flinke stoten Geoffrey", moedigt Van Uden hem aan. Na een korte rustpauze neemt Divangeli Broos -een andere sparringpartner- het stokje over.

Bloedfanatiek

Amper tien minuten later wordt Beuving door TRX-begeleider Jan van Velzen uitgenodigd om met behulp van elastische dubbele lussen onder meer zijn 'core' te trainen. Wederom klinken ondefinieerbare geluiden uit de mond van de Tilburger, die echter van geen opgeven wil weten. "Hij is bloedfanatiek en heeft een gigantische wilskracht. Geoffrey wil maar één ding, en dat is progressie boeken", onderstreept Van Velzen. "Doordat met name zijn buik- en onderrugspieren automatisch sterker worden, krijgt hij steeds meer balans en gevoel in zijn lichaam. Iets dat eveneens gepaard gaat met diverse vormen van spiercorrectie. Dat is iets wat we nu na twee maanden intensieve training al gerust mogen constateren. We hebben tot nu toe alle revalidatiehandelingen gefilmd, wat op social media al tot verwonderde reacties heeft geleid."

Volledig scherm Emiel van Uden vs Geofrrey Beuving © Chris Korsten

Quote Door deze shit zag ik het leven niet meer zitten Jan van Velzen

Hoe anders was de situatie daarvóór... "Toen-ie bij ons binnenkwam, kon Geoffrey eerlijk gezegd niet zo veel. Een metertje of twintig lopen, dan had je het wel gehad. Bovendien sleepte hij enorm met rechterbeen. De schootmobiel was bij wijze van spreken zijn grote vriend. Op dit moment is-ie in staat vijfhonderd meter te lopen. Een wereld van verschil!", weet Van Uden wiens echtgenote Monique sinds afgelopen september fungeert als de persoonlijke begeleider van Beuving. Ze snapt niet dat specialisten en revalidatieartsen zich na verloop van tijd zó berustend hebben opgesteld: "Ze hebben tegen Geoffrey gezegd: je moet het leren accepteren dat je een incomplete dwarslaesie hebt. Mocht je gezondheid verder achteruitgaan, dan horen we dat vanzelf. Oftewel: gooi de handdoek maar in de ring. Nou, van dat soort praktijken ben ik niet gediend.”

Volledig scherm Geoffrey Beuvink beult zich af. TRX-begeleider Jan van Velzen kijkt toe om te beoordelen of de oefeningen correct worden uitgevoerd © Chris Korsten

Toevlucht in drugs

Beuving zélf is vanzelfsprekend ongelooflijk blij met de tekenen van herstel die zich opeens hebben aangediend: "Toen ik te maken kreeg met deze shit, zag ik het leven lang niet meer zitten. Kwam telkens laat uit bed, en nam m'n toevlucht in drugs. Maar nu ben ik vastberaden keihard te knokken voor mijn herstel. Ik ben eindelijk weer in mezelf gaan geloven. Naast de trainingen bij Fujiyama Gym ben ik in Tilburg bij De Drieburcht aan het zwemmen geslagen."

Monique van Uden tot slot: "Het is ontzettend dankbaar om een bijdrage te kunnen leveren aan zijn revalidatie. Er zijn zeker nog verbeteringen te verwachten. Mede doordat Geoffrey ruim vijf jaar in medische zin stil is blijven staan, is niet te voorspellen wat er nog méér mogelijk is."

Volledig scherm Geoffrey Beuving en trainer Emiel van Uden © Chris Korsten