‘Bossche gezelligheid belemmert het publieke debat’, maar voor Ruud Geven wél een heerlijke stad

interviewDEN BOSCH - Bosschenaren lopen niet heel erg warm voor een debat over de stad. Maar door corona ligt ook dat helemaal stil. Of toch niet? Tijd voor een bespiegeling met Ruud Geven, de aanstichter van menig discussie. ,,Lief doen is Den Bosch veel waard.”

Op de zolder waar normaal zijn kinderen volop met lego knutselen staat nu een kampeertafel met computer. Deze weken het werkdomein van Ruud Geven, projectleider en debatleider bij RUW. De organisatie die namens Babel (de voormalige bibliotheek) onder meer debatten en bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen in Den Bosch houdt. De 39-jarige Noord-Limburger maalt er niet om. ,,Waarom zou ik in deze tijd klagen?’’

‘Ooit aten we dieren’

Want hoe dan ook in deze crisistijd, Geven moet door, het publieke debat moet door en 'zijn’ Den Bosch moet door. Nu slaat ook RUW aan het experimenteren. Dinsdag is er via een livestream een gesprek met Roanne van Voorst, de schrijver van ‘Ooit aten we dieren’. ,,We wilden een debatavond over veganisme, dat wordt nu dus een openbaar gesprek.’’

Romantisch Den Bosch

Na omzwervingen voor diverse studies in Den Bosch, Maastricht en Nijmegen streek hij in 2007 definitief hier neer. ,,In vond het heerlijk om naar deze stad terug te komen. Misschien romantiseerde ik als student wel te veel, maar Den Bosch is een romantische stad om er te zijn. Ik had hier al zoveel lol gehad.’’

Rug naar de stad

Geven hield zich lange tijd niet zo bezig met het leven in Den Bosch. ,,Dat begon in 2007, heel subtiel. Ik wilde iets met debatten over de meest uiteenlopende onderwerpen.’’ Hij solliciteerde zich ‘suf’, kwam in Utrecht terecht en daar begon geleidelijk het nadenken over een rol als programmamaker in Den Bosch.

Door promotieonderzoek in Maastricht keerde Geven zich nog even af van zijn woonplaats. ,,Ik stond met de rug naar de stad, was er niet zo mee bezig.’’

Verlangen

Het verlangen om zich met Den Bosch bezig te houden zat diep. ,,Niet om maar werk te hebben, maar meer van: dit móet gewoon. Waar die drang vandaan komt? Ik was niet helemaal blij hoe in deze stad onderwerpen besproken worden. Ik miste de aandacht voor wereldse onderwerpen en wil in een stad leven waarin die bespreekbaar zijn.’’

Het dorp Den Bosch en wereldse onderwerpen, dat rijmt toch niet?

,,Je komt inderdaad veel dezelfde mensen tegen en ja de lijntjes zijn kort. Kritisch tegenover elkaar zijn, bepaalt mede het debat. Maar dat gebeurt vooral achter de schermen. Zo spreken politici elkaar nauwelijks via de media aan. Jammer, want het publiek moet weten waar politici het oneens zijn met elkaar. De confrontatie tussen publiek en politiek en bestuur is belangrijk voor het debat. De tegenspraak is hier ook heel beperkt. Lief doen is Den Bosch veel waard. Omdat de lijntjes hier kort zijn wordt het gezellig gevonden om bij elkaar te zijn. Het debat doet pijn om die gezelligheid te doorbreken. Of Den Bosch een debatstad is? Nee, dat is alleen Amsterdam, daar kun je dagelijks ergens binnen lopen om een mening te vormen.’’

Bozige groep

Binnen lopen deed ook een bozige groep tijdens het debat in januari met anti-zwarte piet activist Jerry Afriyie. ,,Ik was geschrokken van de clash bij de intochten in Tilburg en Eindhoven. Zo dichtbij Den Bosch, maar hier nooit besproken. Ik vond dat we het thema op de agenda moesten zetten. Wij hebben die avond uiteindelijk alle voor- en tegenstanders aan het woord kunnen laten, maar spannend was het wel.’’

Initimiderend

Bij Geven mag iedereen van welk onderwerp dan ook iets vinden en vooral ook iets zeggen. ,,Maar als je je als groep manifesteert en echt als groep gaat gedragen kan dat intimiderend zijn.’’

Het werk van Geven en RUW ligt niet geheel op zijn gat, maar het programma is wél aangepast. Gemiddeld zijn er vijf tot zes (debat)bijeenkomsten per maand. Van lokale journalistiek tot robotisering en van de kloof tussen jong en oud tot de zorgzame stad.

