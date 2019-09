Bossche ‘gotenschoonmaker’ licht hoogbejaarde (98) uit Tilburg ‘uiterst laf’ op: 14 maanden cel geëist

De goten van een woning van een 98-jarige man uit Tilburg zouden voor 20 euro worden gereinigd, zo vooraf was afgesproken. Maar de schoonmaakkosten vielen duurder uit: 900 euro moest ter plekke worden voldaan. Nadat de hoogbejaarde het extra geld uit de kluis had gehaald, miste hij 1.100 euro en de pinpas. Met de pinpas werd later geld gepind en merkkleding van gekocht.

Een ‘probleem’ van 4.000 euro

Begin december vorig jaar werd aan de deur van een 82-jarige inwoonster van Best gevraagd of ze interesse had in het laten schoonmaken van de dakgoten. Bij de afspraak die daarop volgde werd een probleem geconstateerd, dat voor 4.000 euro kon worden opgelost. Maar later kostte het nog eens 2.500 euro meer. Dat moest ze cash afrekenen. De vrouw betaalde beide bedragen. Kort daarna ontdekte de vrouw dat haar kluissleutel was verdwenen en dat er veel geld uit de kluis was meegenomen.