Bossche Groenen willen tunnel onder ‘dodenweg’ voor dassen

Geen knelpunt

Volgens de Dassenwerkgroep Noord-Brabant, die de knelpunten in de provincie in kaart brengt, is de Berlicumseweg waar de beschermde dieren zijn doodgereden wél als locatie bekend. ,,Maar steekt deze weg er niet met kop en schouders bovenuit en is het geen knelpunt’’ ,,Maar steekt deze weg er niet met kop en schouders bovenuit en is het geen knelpunt’’, aldus een woordvoerster desgevraagd. ,,Per jaar worden aan de Berlicumseweg twee dassen doodgereden, maar twee binnen 24 uur is echt toeval.’’