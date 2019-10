Bossche Heren, een bastion

VIDEO Schot gelost voor huis in Den Bosch, mogelijk conflict in relatione­le sfeer

9:06 DEN BOSCH - In de Hoekkampstraat in Den Bosch is donderdagavond een schot gelost. Het ging om een schot in de lucht. Tijdens onderzoek in de straat vonden agenten een kogelhuls. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.