Bossche horeca-baas: ‘Elk weekend tientallen minderjarigen door fraude in cafés’

Een nieuwe Bossche variant: Kaaihal 5+

28 februari DEN BOSCH - Een groot deel van de oppositiepartijen in de Bossche gemeenteraad wilde woensdagavond duidelijkheid over de bouw van een nieuwe hal op de Tramkade, maar aan het einde van de discussie bleef er mist hangen. Wat wel zeker is? Cultuurwethouder Mike van der Geld gaat het gesprek met de initiatiefnemers aan voor een hal die, onder voorwaarden, in ieder geval langer dan vijf jaar op de Tramkade kan staan. De variant 5+ genoemd.