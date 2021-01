Bossche huisarts Aad Kemperman stopt: ’Aandacht schept vertrouwen’

In de praktijk aan de Oranje Nassaulaan heerst een feestelijke stemming. Kleurrijke vlaggetjes van gordijnstof, lang geleden vervaardigd door zijn eega Astrid, bungelen aan het plafond. Op het bureau rust een schaal met gepoedersuikerde oliebollen, geflankeerd door glazen champagne. Oudste dochter Merel loopt rond met selfmade muffins, versierd met medisch getinte items van marsepein. Aad Kemperman (67), de aanstaand pensionado voor wie dit allemaal is bedoeld, heeft het naar z'n zin. ,,Mijn allerlaatste werkdag, het is nu nog nauwelijks te bevatten. Ik heb altijd met veel plezier en toewijding gewerkt. Veel lief en leed gedeeld met patiënten; daarover zou ik een boek kunnen schrijven. Maar vanwege mijn beroepsgeheim zal dat boek nooit verschijnen.''

Huisartsenopleiding

Eind 1982 voltooide hij in Utrecht zijn studie geneeskunde. Na een jaartje in het GZG als assistent-chirurg te hebben geopereerd, deed hij de huisartsenopleiding erachteraan. Op 2 april 1985 was het zover: hij ging als huisarts aan de slag in de praktijk van zijn vader Gerard, zijn grote voorbeeld die vier jaar later met pensioen ging.

In de loop der tijd verwierf hij bij menig Bosschenaar een zekere status. Velen zagen in hem een rustige dokter met een luisterend oor voor de patiënt. Kemperman: ,,Die kwalificatie is denk ik wel terecht. Aandacht schept vertrouwen, de kurk waar alles op drijft. Daarnaast heb ik dikwijls huis- en ziekenhuisbezoeken gedaan, waardoor een band automatisch wordt versterkt. Met inbegrip van de vele kraamvisites. Ja, beschuit met muisjes, die traditie is mij niet vreemd.''

In het begin trad hij zelf wel eens op als verloskundige, maar dat specialisme verdween geleidelijk uit beeld. ,,Binnen mijn vakgebied ben ik redelijk allround. Het kleine chirurgische werk bijvoorbeeld, is beslist aan mij besteed. Maar als ik één specialiteit mag noemen, dan is dat het stellen van diagnoses. Iets wat me tijdens de pandemie van pas is gekomen.‘’

Vader

Na diverse afscheidscadeaus in ontvangst te hebben genomen, komt op het allerlaatste moment het mooiste 'cadeau' aanwandelen: zijn inmiddels 96-jarige vader Gerard die zijn zoon alle geluk toewenst voor een ongebonden toekomst.

Collega Bing Liem, met wie Kemperman junior al jaren onder één dak samenwerkt, neemt zijn praktijk over. Liem krijgt versterking van huisarts Eva Zegger.