Bossche huisartsen en JBZ starten al met corona-app die minister wil plus callcentrum

Melding callcentrum

De Liempdse huisarts Geert Elbers legt uit dat de app die de minister noemde al op een paar plekken in het land wordt gebruikt. Binnen de huisartsengroepen in de regio is Elbers onder meer belast met de portefeuille e-health, digitale zorg. ,,Samen met de e-health collega in het JBZ hebben we de afgelopen tijd gekeken naar een werkbaar model voor het coronavirus. Mensen kunnen via deze app gegevens invoeren, waaronder hun temperatuur, of ze moeten hoesten of kortademig zijn. Aan de hand van de gegevens kunnen wij vanuit het callcentrum advies geven.”