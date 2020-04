Bossche huisartsen en JBZ starten al met corona-app voor patiënten

DEN BOSCH - De huisartsen in Den Bosch en omgeving en het JBZ zijn gestart met een corona-app voor mensen thuis. De gegevens van de check worden gecontroleerd door co-assistenten in een callcentrum onder leiding van een huisarts. Het gaat hier om een eigen initiatief en niet om een van de apps die zorgminister Hugo de Jonge dinsdagavond aankondigde in een persconferentie.

De Liempdse huisarts Geert Elbers legt uit dat de huisartsen gebruikmaken van een app die bijvoorbeeld ook het UMC in Utrecht hanteert. Aan de hand van relevantie vragen krijgt de gebruiker informatie over zijn gezondheidstoestand. Maar in Den Bosch wordt er iets belangrijks aan toegevoegd: een controle door een callcentrum, bemand door co-assistenten onder leiding van een huisarts. Als de gezondheid van de patiënt verandert wordt direct advies gegeven, bijvoorbeeld om contact op te nemen met de eigen huisarts.

Melding callcentrum

Binnen de huisartsengroepen in de regio is Elbers onder meer belast met de portefeuille e-health, digitale zorg. ,,Samen met de e-health collega in het JBZ hebben we de afgelopen tijd gekeken naar een werkbaar model voor het coronavirus. We maken gebruik van een bestaande app. Mensen kunnen via de app gegevens invoeren, waaronder hun temperatuur. Aan de hand daarvan wordt advies gegeven.”

Zijn er milde klachten en een normale temperatuur, dan volstaat het om twee dagen later nieuwe gegevens aan te leveren. Verandert de status van de patiënt naar ernstig dan krijgt het callcentrum die melding ook. Dan wordt direct contact gezocht met de patiënt. Er volgt dan een advies of het voorstel de eigen huisarts te benaderen.”

De huisartsen in de regio Den Bosch hebben afgesproken om met deze app te gaan werken. ,,Ook om te voorkomen dat we gegevens van vijf verschillende websites of app's moeten beoordelen", zegt Elbers. De gratis app is te vinden op de websites olvgcoronacheck.nl/jbzhuisartsen en jbz.nl.