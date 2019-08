Matthew Baxter, van origine een Schot, is volgens Moonen een succesvolle Australische zakenman die in 1972 de AM Group oprichtte, een wereldwijd actief industrieel concern, waarvan hij nog altijd uitvoerend president is. Het bedrijf produceert onder andere deuren, die in de industrie en logistiek hun toepassing vinden. Het echtpaar wordt volledig eigenaar van de Bossche scheepswerf. Het bedrijf maakte kennis met Moonen toen ze in de haven van Sydney voorbij de Aurora voeren en onder de indruk raakten van het in Den Bosch gebouwde schip.

De nieuwe eigenaren zeggen in een persbericht onder de indruk te zijn geraakt van de ‘Nederlandse kwaliteit’ en het vakmanschap van Moonen. Met een ‘sterk strategisch plan’ willen ze de werf nieuw leven inblazen en gezond maken. Het plan is de productie de komende maanden snel uit te breiden en met enkele nieuwe bouwprojecten te beginnen.

Staalmagnaat

Moonen was tot voor kort volledig nog eigendom van het Mexicaanse staalconcern AHMSA, waarvan de meerderheid van de aandelen in handen is van de staalmagnaat Alonso Ancira. Maar Ancira, dat sinds eind 2017 Moonen in handen had, wordt door de Mexicaanse overheid beschuldigd van fraude en werd vorige maand aangehouden in Spanje. Na betaling van een miljoen euro werd hij op borgtocht vrijgelaten.

De arrestatie van Ancira vertraagde de overname van Moonen. Het bedrijf was al voor de arrestatie van de Mexicaan in gesprek met een mogelijk nieuwe grootaandeelhouder, nadat de Mexicaan niet meer aan zijn financiële verplichtingen jegens de Brabantse jachtenbouwer kon of wilde voldoen. Omdat de verkoop niet doorging, moest Moonen uitstel van betaling aanvragen en werd dat vorige maand omgezet in een faillissement. Ancira en zijn staalbedrijf bleken tot nu toe sowieso niet altijd even betrouwbaar. Moonen moest in 2015 ook al uitstel van betaling aanvragen omdat AHMSA, toen nog klant, niet aan de betalingsverplichtingen kon voldoen.

39 medewerkers

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement - vorige maand - had Moonen nog 39 werknemers op de loonlijst staan. De luxe jachtenbouwer meldt nu dat de meeste werknemers een nieuwe aanstelling heeft gekregen en dus in dienst blijft. Moonen zegt ook dat de bestaande samenwerking met ‘lange termijn strategische partners’ en onderaannemers wordt versterkt. Niet bekend is hoe hoog de schuldenlast was van de jachtenbouwer.

De nieuwe eigenaren van Moonen Yachts in Den Bosch, het Australische echtpaar Baxter

Ook Johan Dubbelman blijft aan als hoogste baas bij Moonen. ,,Wij hebben vertrouwen in deze nieuwe investeerders en hebben het geloof dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een sterke toekomst voor Moonen Yachts”, aldus Dubbelman in een schriftelijke verklaring. Financiële steun van de nieuwe eigenaren is ook bittere noodzaak, omdat Moonen al diverse jaren verlieslatend is.

ceo Johan Dubbeldam van Moonen Yachts

Het Bossche bedrijf is desondanks een bekende naam in de internationale jachtenbouw. Met andere bekende Nederlandse spelers, zoals Oceanco, Amels (Damen), het in Oss gevestigde Heesen Yachts en het samenwerkingsverband Feadship, behoort Moonen tot de wereldtop.