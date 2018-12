DEN BOSCH - Oprichter Jan van Gent van het judo-imperium in Den Bosch is afgelopen vrijdag op 90-jarige leeftijd overleden. Met zijn echtgenote Lenie en (later) met zijn kinderen kreeg de sportschool een grote naam in en buiten de regio.

Jan van Gent kwam midden in de oorlog op 13-jarige leeftijd in contact met jiu jitsu. In 1946 kwam daar judo bij. Van 1950 tot 1963 won Van Gent zes keer het kampioenschap van Zuid-Nederland en was hij twee keer finalist bij de nationale kampioenschappen. Daarna begon zijn loopbaan als judoleraar. En pas op 85-jarige leeftijd stopte hij met lesgeven in judo, jiujitsu en karate. Zoon Frans nam de sportschool begin jaren 90 over.

Jan van Gent was jaren docent zelfverdediging bij de politie en bij justitie. En was van 1980 tot 1995 docent bij de mobiele eenheid en de arrestatieteams. In 1999 ontving hij van de Judo Bond Nederland de Gouden ere-speld. In 2001 kreeg hij en koninklijke onderscheiding en werd hij Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten in de sport.

In 2004 promoveerde Van Gent Jan nog tot de achtste Dan in judo. En was hij derde Dan in karate en derde Dan in jiu jitsu. Burgemeester Ton Rombouts reikte in 2014 de Sportpenning van Den Bosch uit aan de grootmeester in judo.