Bossche kalverslachterij moet Openbaar Ministerie 75.000 euro betalen

Aan de leerlooijerij Vitelco Leather B.V. in Lichtenvoorde die het slachtafval kreeg heeft het OM een geldboete van 25.000 euro opgelegd.

Plastic labels

Volgens het OM hebben beide bedrijven zich bij de afvoer van hun dierlijke bijproducten niet gehouden aan de administratieve verplichtingen. Zij zouden de handelsdocumenten die horen bij het transport van de dierlijke bijproducten niet volledig ingevuld en/of niet bewaard hebben. ,,Hierdoor kan niet worden nagegaan of de dierlijke bijproducten op een juiste manier is verwerkt/afgevoerd. Ook was er op de documenten niet vermeld dat er nog plastic labels tussen de dierlijke bijproducten uit Lichtenvoorde zaten.’’