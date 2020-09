Bossche kermis 58.000 keer bezocht: ‘Dik tevreden, maar volgend jaar liever in de binnenstad’

Het aantal bezoeken zegt niet automatisch iets over het aantal bezoekers, want een bezoeker kan dezelfde meerdere keren terug zijn komen. Zeker is dat 23 augustus de drukste kermisdag was met 6750 bezoeken. Vanwege de coronaregels was afgesproken dat maximaal 1500 bezoekers tegelijkertijd op het terrein mochten zijn. Dat moment werd op 23 augustus bijna gehaald. Want even over vier uur ‘s middags waren er 1432 bezoekers.

‘In geval van nood’

Op het terrein stonden 30 attracties. Dat is ongeveer de helft van het aantal attracties dat traditiegetrouw in de Bossche binnenstad staat. ,,We zijn blij dat de gemeente ons deze kans gaf met een week extra. Maar volgend jaar staan het liefst weer in de binnenstad. In geval van nood valt over deze nieuwe locatie te praten’’, aldus Vonk.

Het terrein waar de kermis werd gehouden, ligt aan de rand van het Veemarktkwartier. Miesjel van Gerwen, voorzitter van de bewonersvereniging Veemarktkwartier kijkt tevreden terug op de kermis. ,,Fijn dat de kermisexploitanten iets konden verdienen en leuk dat de liefhebbers naar de kermis konden gaan. Dat idee hadden we al snel toen bekend werd dat de kermis zou komen. En dat is nog steeds het geval.’’

Parkeeroverlast

Van Gerwen zegt al snel met de gemeente en organisatie van de kermis te hebben gesproken over de aanpak. ,,Ik was benieuwd hoe zou worden omgegaan met de bezoekersstromen, geluidsoverlast en afval. In de eerste week was er wat parkeeroverlast omdat mensen vijf euro parkeergeld bij de Brabanthallen wilden uitsparen en een eventuele boete op de koop namen door op straat te parkeren. Dat verminderde toen medewerkers van handhaving hier surveilleerden tijdens de tweede kermisweek. Ook zorgde de organisatie voor extra toezicht in de buurt. Op een enkel incident na is het goed verlopen.’’