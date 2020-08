Bossche kermis start stroef, maar Tommy Boesveld mag eindelijk zijn peperdure Reactor laten draaien

Norbert woont waar hij zijn eerste kreetjes slaakte: in zijn geboorte­kerk

20 augustus DEN BOSCH - Hij kreeg er water over zijn tere hoofdje en op exact die plek in de Bossche Heilig Hartenkerk woont Norbert Lax (54) sinds twee maanden. Gedoopt, de heilige communie én het vormsel. En nu dan wonen in je eigen parochiekerk. Bosschenaar Lax en zijn vrouw Mariska stralen tussen de originele elementen in de Heilig Hartenkerk. Gotische ramen, pilaren, glas-in-lood en bogen. ,,Zullen we in een kerk gaan wonen? Mijn geboortekerk? Ja!’’