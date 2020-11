Bossche kerstgedachte? Met een liniaaltje de terrasjes op

Bezorgd­heid over komst Uber in Den Bosch: ‘Ze zullen wel lagere tarieven rekenen’

18 november DEN BOSCH - ,,Tweehonderd taxichauffeurs kunnen hun boterham niet meer verdienen in Den Bosch. En dan komt er nog een concurrent bij.’’ Dat zegt Hans Verhoeven, eigenaar van Taxi Bedrijf Den Bosch over de komst van taxiplatform Uber in Den Bosch, Tilburg en Breda.