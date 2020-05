Bossche Kim Verstappen is Miss Gay Holland 2020: ‘ik geloof het nog niet’

Ze gelooft het nog niet helemaal. Maar Kim Verstappen stond vanochtend toch echt op als Miss Gay Holland 2020. Haar telefoon is inmiddels ontploft. ,,Iedereen is zo blij voor me.” Kim is trots. Want ze heeft het toch maar mooi geflikt. Niet in badpak, of avondjurken. Maar gewoon met een opgestuurde foto en haar eigen verhaal. De Bossche twintiger kreeg de meeste stemmen en won daarmee de titel voor dit jaar.

En een bon voor de kapper, een diner bon, een professionele fotosessie en natuurlijk de sjerp en dé kroon.