Bossche ‘klusser’ met gladde praatjes steelt sleutelbos in Zevenbergen

Jonge kapelaan uit België volgt pastor uit India op bij parochie Vught, Helvoirt en Cromvoirt

30 mei VUGHT/CROMVOIRT/HELVOIRT - Quinten Kerckhofs is de nieuwe kapelaan in de parochie Edith Stein met kerken in Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Bisschop de Korte van het bisdom Den Bosch heeft de in 1993 in Antwerpen geboren priester benoemd als opvolger van de vertrekkende pastor James Joseph uit India.