Bossche kunstenaars knappen dichtgetimmerde winkels in de stad op

Het is koudjes op de zaterdagochtend, maar dat weerhoudt een gemêleerd artistiek gezelschap er niet van de eigen creativiteit als vreedzaam wapen in de strijd te gooien tegen de recente terreur. „De dag van de ommekeer. We gaan hier en daar wat vrolijkheid brengen op die oerlelijke constructieplaten. Dit in overleg met ondernemersvereniging Hartje ‘s-Hertogenbosch en uiteraard de gedupeerden die we door deze actie willen steunen. We hebben genoeg verf, spuitbussen en andere materialen bij ons, ondanks dat de bouwmarkten dicht zijn. Dus come on, we gaan er tegenaan!”, roept Jan-Henk van Ieperen, artistiek leider van Kings of Colors.