Bossche leraar betast leerling (16) en krijgt pikante foto's, hoeft niet naar de cel omdat ‘ze het zelf wel stoer vond’

Uurtje minder avondklok geeft wat extra rust: ‘We missen de gezellige steegjes van Den Bosch’

5 april DEN BOSCH - Sinds 31 maart mogen we allemaal een uurtje langer buiten zijn. De avondklok gaat, ook vanwege de zomertijd later in. Hoewel de zon op paaszaterdag om 20.16 uur onderging en het behoorlijk donker was, waren er tussen 21.00 uur en 22.00 uur allerlei mensen geoorloofd in het centrum van Den Bosch.