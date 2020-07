Bossche leraar Rob Saladin (63) gaat langs deuren in legerjeep om diploma's te brengen

DEN BOSCH - Na bijna 33 jaar actief te zijn geweest op het Van Maerlant zet leraar Rob Saladin (63) er een punt achter. Dat doet hij op een wel heel bijzondere manier. Drie dagen lang toert hij in een archaïsche legerjeep rond in Den Bosch om bij leerlingen aan huis hun (corona)diploma te overhandigen.

Het door Saladin meegebrachte confettikanonnetje doet zonder aarzeling z'n werk: binnen no time is Teun van Litsenburg (16) uit Engelen omringd door talloze feestelijke snippers. Verbazing en waardering vechten om voorrang bij de tiener. Hij is een van de 25 geslaagden die afzwaait op de Bossche vmbo-school.

Even later koersen Saladin en co-mentor Inez van der Wielen in hun geleende Nekaf Jeep uit 1957 naar het volgende adres. Wanneer ooit nog zijn biografie (een bestseller?) verschijnt, dan zou dit geheid een van de vele anekdotes zijn.

Vervroegd pensioen

Zijn naam alleen al wekt volop nieuwsgierigheid vanwege de sprookjesachtige klank. Na eerst nog enkele andere functies binnen het onderwijs te hebben bekleed, begon hij in 1987 met lesgeven op de Palster. "Dat was een VSO-LOM school, voor leerlingen met leer- en/of opvoedingsproblemen. Later is de school omgedoopt tot Van Maerlant, genoemd naar de middeleeuwse schrijver-dichter. Heb nooit de behoefte gehad te verkassen, zó heb ik het naar m'n zin gehad. Aan de ene kant kwam dat door de fijne collega's. Het feit dat er altijd veel ruimte was om leerlingen persoonlijke aandacht te geven, in combinatie met andere mogelijkheden, was eveneens een pluspunt", vertelt Saladin 63) die met vervroegd pensioen gaat.

Survival

En wat heeft-ie er veel leuke verhalen aan overgehouden. "Ik heb onder meer voor de klas gestaan als leraar aardrijkskunde. Naast het lesgeven mocht ik soms achter het stuur van een touringcar kruipen. Een tijdje heb ik leerlingen naar de gymzaal aan de Hervensebaan gebracht. Ook heb ik ze onder andere vervoerd naar de Maasvlakte, in het kader van een excursie. Het gaspedaal indrukken en knallen maar!" Hij ging jarenlang als begeleider mee naar De Ardennen, waar steevast een 'survival' op het menu stond. "Dat was meestal flink aanpoten. Ik heb aardig wat blaren moeten doorprikken. Slapen deden we in tenten. Behalve als het takkenweer was, dan probeerden we de nacht door te brengen bij de boer in de stal.”

Ook koestert hij warme herinneringen aan de Sinterklaasvieringen. "Als lid van het organisatiecomité verzon ik alle denkbare manieren om de intocht van de Sint vorm te geven. De Goedheiligman arriveerde de ene keer met de heli, dan weer in een ambulance of brandweerauto, op de scooter, waterski's of kameel. Zélf ben ik éénmaal Sint geweest. Ik kwam te paard, maar het arme dier sloeg op hol. De gemeentereinigingsdienst heeft me toen uiteindelijk veilig afgezet op school."

Volledig scherm Engelen, links geslaagde Teun Litsenburg met vader, Rob Salladin en Inez van der Wielen. © copyright Marc Bolsius