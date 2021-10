Bossche Liliane Fonds helpt mensen met een fysieke beperking en dan is topsport kroon op het werk

DEN BOSCH - Er met praktische hulp voor zorgen dat kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden mee kunnen doen in de samenleving. Dat doet het Liliane Fonds al meer dan veertig jaar. Het zitvolleybalteam van Rwanda laat nu zien dat met deze hulp uit Den Bosch echt alles mogelijk is, zelfs topsport.

Het zitvolleybalteam van Rwanda was onlangs in Tokio present tijdens de Paralympics, met een zevende plaats als resultaat. Verscheidene teamleden zijn als kind geholpen door het Liliane Fonds, dat nu maar al te trots is: „Ze zijn voor ons échte rolmodellen.”

Volgens Chiara Beltramini, al jaren verbonden aan het Liliane Fonds uit Den Bosch, zijn de leden van Team Rwanda een geweldige inspiratiebron voor anderen. ,,Ze zijn van héél ver gekomen; ze hebben in het verleden allerlei ellende meegemaakt. Denk aan een (been)amputatie als gevolg van een verwaarloosde infectie of een ongeluk. Een enkeling is slachtoffer van de genocide in 1994.”

Isolement

Het Liliane Fonds heeft hen het bekende duwtje in de juiste richting gegeven. Dat gebeurt op verschillende manieren. Beltramini: „In de armste delen van de wereld worden mensen met een beperking vaak aan hun lot overgelaten, wat meestal tot een nog grotere armoede en een toename van hun isolement leidt. Om de vicieuze cirkel te doorbreken, richten we ons op onderwijs, werk, gezondheidszorg en revalidatie. In dertig landen, verspreid over Afrika, Azië en Latijns-Amerika betalen we operaties en therapieën, en leveren we orthopedische hulpmiddelen.”

Volledig scherm Time-out bij de wedstrijd China-Rwanda tijdens de Paralympics in Tokio. © Chris Korsten

Inspanningen werpen vruchten af

Jaren nadat enkele vrouwen uit Rwanda hun individuele revalidatietraject achter de rug hadden, hoorde het Liliane Fonds via via dat ze volop aan het trainen waren voor de Paralympics van 2016 in Rio de Janeiro. „Dat nieuws voelde als een cadeautje”, vervolgt Beltramini. „We waren aangenaam verrast dat we met onze inspanningen een indirect aandeel hadden in het sportieve succes.”

‘Graag live in actie zien’

In Rio eindigde Team Rwanda als achtste in sportief opzicht, maar als eerste in moreel opzicht. In de Braziliaanse metropool ontpopten de volleybalsters zich in no time als publiekslieveling. Beltramini: „Dat was in Tokio, waar nagenoeg hetzelfde team in actie kwam, door het ontbreken van publiek niet het geval. Hopelijk plaatsen ze zich voor de volgende Olympische Spelen in Parijs. Ik wil ze heel graag live in actie zien.”