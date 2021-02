Bossche Louis en Jeanne gaven elkaar 65 jaar geleden het jawoord

De plek waar het liefdesleven van de 91-jarige Louis en de 89-jarige Jeanne zijn oorsprong vindt, is Den Bosch. Daar leerden de twee elkaar tientallen jaren geleden kennen bij een tante van Jeanne, waar Louis destijds in de kost was. Het bleek ware liefde. De twee besloten vanaf hun eerste ontmoeting samen hun leven verder op te bouwen en zijn sindsdien nooit meer van elkaars zijde geweken. Jeanne werd demonstratrice bij Tupperware en later manager. Ook had ze een baantje in de catering bij het Brabants Dagblad. Louis is veertig jaar lang machinist bij de spoorwegen geweest en heeft daar meerdere malen prins carnaval mogen rijden. Het leverde hem een onderscheiding op.