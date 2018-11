Bossche makelaars winnen Makelaars met een Missie bij RTL5

OM eist werkstraf voor Bossche­naar voor wegrijden bij aangereden fietsster

19:32 DEN BOSCH - Een 23-jarige Bosschenaar liet op 12 juli 2016 een fietsster achter die hij had aangereden op het Brugplein in zijn woonplaats. “Ik was in blinde paniek”, vertelde de verdachte vrijdagmiddag tegen de rechtbank in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie eiste een werkstraf van 200 uur, een rijontzegging van twee jaar, waarvan de helft voorwaardelijk voor ‘doorrijden na een aanrijding’ en ‘onoplettend en onvoorzichtig rijden’.