Bossche Marion zoekt sluismeester die haar hielp in moeilijke tijd: ‘We zouden allemaal zo aardig moeten zijn’

Het is 2000 of 2001. Kerkhof, komend vanuit de Hekellaan, staat bij een stoplicht vlakbij de Anthoniebrug. Ze komt vanuit het crisiscentrum en is op weg naar het maatschappelijk werk bij de Watertoren aan de Hinthamereinde. Het leven zit op dat moment niet mee, simpel gezegd. Ze is volledig in paniek. Tranen biggelen over haar wangen, maar ze loopt door, langs het sluishuisje.