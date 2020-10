Bossche Martien Govers krijgt postuum Mobilisatie-Oorlogskruis: hij stierf bij de Birma-spoorweg

DEN BOSCH - Bosschenaar Martien Govers liet op 26-jarige leeftijd in 1943 het leven in Birma, midden in de Tweede Wereldoorlog. En pas nu krijgt hij postuum de onderscheiding Mobilisatie-Oorlogskruis. Voor de nabestaanden zoals zijn neef Ad Valenteijn de waardering die zijn oom verdiende.

Quote Zo jong en zoveel geweld meegemaakt Jack Mikkers, Burgemeester Den Bosch

,,Het moet al een wereldreis zijn geweest om van Den Bosch naar Amsterdam te verhuizen. Maar nog veel indringender om daar te tekenen voor het leger en vervolgens met de boot helemaal naar Indonesië (Nederlands Indië) te reizen om daar te strijden voor vrijheid en vrede voor Nederland. En dan zo jong al zoveel geweld hebben meegemaakt”, zo memoreert de Bossche burgemeester Jack Mikkers vrijdagochtend in de Ouwe Stomp. Dat is het home voor veteranen in Den Bosch.

Verguld met onderscheiding voor oom

Mikkers reikte hier de onderscheiding uit voor Bosschenaar Martien Govers, die in 1943 in Nederlandse dienst het leven liet in een Jappenkamp. Die onderscheiding kreeg neef Ad Valenteijn uitgereikt. En die was er zeer verguld mee. Zeker omdat het een redelijke zeldzame onderscheiding is. In Den Bosch zijn de laatste 25 jaar slechts zes van deze onderscheidingen uitgereikt.

Later tentoonstellen in 't Harde

,,Ik wil dat de onderscheiding op termijn tentoongesteld wordt bij de Historische Verzameling Artillerie in ‘t Harde. Met zijn levensverhaal erbij. Als nagedachtenis aan het bijzondere leven van mijn oom Martien Govers. Maar eerst genieten we thuis nog even van de eer die hem nu alsnog ten deel valt”, zegt Ad Valenteijn, die de onderscheiding aanvroeg voor zijn lang geleden overleden oom.

Weeshuis in Den Bosch

Het leven van oom Martien Govers zou zo in een oorlogsfilmscript kunnen. Zo bizar als dat was en met een wel héél slechte afloop. Familieleden van Ad Valenteijn groeven diep in de historie om zijn levensloop voor zover bekend in beeld te brengen. ,,Martien is geboren in 1917, zo aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Een kind uit een gezin van zes. Zijn moeder overlijdt in het kraambed van een jonger kind. Zijn vader een tijdje daarna. Hij wordt wees en komt in het Rooms-Katholieke Weeshuis in de Keizerstraat in Den Bosch terecht.”

Nederland capituleert

In de jaren dertig verhuist Govers naar zijn zus en zwager in Amsterdam, waar hij inwoont. Daar tekent hij voor zes jaar militaire dienst bij het KNIL. Dan heeft hij tenminste een baan en inkomen. Want de werkloosheid is groot in die jaren. Op 12 januari 1939 komt hij aan in Batavia met de boot. Maar Japan valt de Nederlandse kolonie binnen en 8 maart 1942 capituleert Nederland.

Bombardement overleefd

Valenteijn: ,,Oom Martien wordt krijgsgevangene en opgesloten op het jaarmarktterrein in Soerabaja. Een half jaar later gaat hij op transport naar Batavia. Later sturen de Japanners hem naar Singapore. Als hij op een schip wordt gezet, loopt dat bijna desastreus af. De Amerikanen bombarderen zijn schip. Hij overleeft het, maar wordt als drenkeling door de Jappen weer uit het water gehaald.”

Volledig scherm Het graf van Govers. © Archieffoto

Uiteindelijk komt Govers in Birma terecht, waar hij onder zeer erbarmelijke omstandigheden moet werken aan de Birma-spoorweg. In het kamp Anganum-2 wordt hij zo ziek van de dysenterie, dat hij er aan overlijdt. Hij ligt begraven op de oorlogsbegraafplaats van Thanbyuzayat.