Bossche Michael Jackson-imitator ‘kapot van’ verwijderen beeld in Best: ‘Hier gaat McDonald’s spijt van krijgen’

Knoop in je Zakdoek, op z'n Bosch bij Kanjers in Concert Oude Post

9:23 DEN BOSCH - Het televisiegala Knoop in je Zakdoek, maar dan op zijn Bosch: Harmonie Oude Post en Cello houden op zaterdag 29 juni Kanjers in Concert. Een meer dan twee uur durend programma in het Theater aan de Parade waarbij mensen met een beperking gekoppeld worden aan een artiest of muzikant die in Den Bosch geboren is of 'iets' met deze stad heeft. Van vibrafonist Vincent Houdijk tot Gino Graus en van trompettist Eric Vloeimans tot John de Bever.