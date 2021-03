Bossche muziekclip ‘Living in a Lockdown’ moet mensen door coronacrisis slepen

Oerlemans (52) uit Den Bosch nam enkele weken geleden in het centrum van de stad met vriend Hans op een mobieltje de videoclip Living in a Lockdown op. Sjoerd van Bommel (oud-Bots) zingt mee in het refrein en BJ Baartmans heeft het nummer geproduceerd. In de clip zie je onder meer Bosschenaren op afstand op straat en in Bossche winkels die dansend ‘I want to be free’ roepen.