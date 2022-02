Bossche Nadia ontwerpt urnen met het gezichtsprofiel van overledenen

DEN BOSCH - Dat liedje dat je aan je vader doet denken of een beeld dat iets losmaakt. ,,Ik merk dat mensen er kracht uit halen als ze in mijn atelier komen en hun verhaal over de overledene hebben gedeeld. Ik maak een beeld ter herinnering aan die persoon.”