'Bossche nonnen’ stoppen tonnen in studiebeurzen voor JADS

De bemoeienis met het onderwijs van de Zusters van Mariënburg blijft in Den Bosch voortleven in een speciaal fonds voor studiebeurzen.

DEN BOSCH - De cirkel lijkt rond voor de zusters van Jezus, Maria en Jozef (JMJ). Vanuit het grote klooster Mariënburg aan de Sint-Janssingel in Den Bosch maakten ze zich meer dan een eeuw dienstbaar voor het onderwijs in Den Bosch en omgeving. Het klooster werd in 2016 verkocht en onlangs vertrokken de laatste zusters. Van de verkoopopbrengst stopt de congregatie van JMJ nu tonnen in een onderwijsfonds.

Het klooster behield zijn onderwijsfunctie. Want sinds september 2016 is de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) er gevestigd, een samenwerking van Tilburg University, TU Eindhoven, de gemeente en de provincie. Rond 300 studenten uit binnen- en buitenland wonen en studeren daar.

Flinke som geld doneren

Bij de verkoop in 2016 aan Kadans (nu Mariënburg Campus C.V.) hebben de zusters n de nieuwe eigenaar afgesproken om beiden een flinke som geld te doneren voor de nieuwe bewoners en gebruikers van het voormalige klooster. Dat is het Mariënburg Campus Fonds geworden, dat op 6 december officieel van start gaat. In het fonds zit een half miljoen euro, bestemd voor studiebeurzen.

Het fonds past in de traditie van de congregatie die in 1899 klooster en scholen aan de Sint-Janssingel betrokken. De zusters blijven zo, hoewel ze in Den Bosch niet meer actief zijn, toch betrokken bij het ‘Bossche onderwijs'. Het fonds valt formeel onder de Stichting Universiteitsfonds Tilburg.

Volledig scherm Les in modetekenen bij de nonnen van Mariënburg. © Erfgoed gemeente Den Bosch