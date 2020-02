Bossche ondernemers schrikken: bijna geen kantoorruimte beschikbaar in en rondom centrum

Volgens Dynamis, een samenwerkingsverband van regionale makelaars, ging er in 2019 drastisch minder kantoorruimte in en rond het centrum naar nieuwe huurders. In het centrum namen kantoorgebruikers 38 procent minder vierkante meters af dan in 2018 en in het Paleiskwartier was dat zelfs 60 procent. Maar er is dan ook niet veel te kiezen in die gebieden. ,,Ik schrik er wel van", aldus Marc Bozon, voorzitter van de Bossche ondernemersclub Hermes. ,,Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik steeds minder bordjes met ‘te huur’ of ‘te koop’ zie staan als ik een rondje rijd in Den Bosch.”