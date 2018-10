Bossche ontwerpster Dorry Timmermans gaat naar de eerste Designweek Curacao: ‘Droom die uitkomt’

DEN BOSCH - De Bossche ontwerpster Dorry Timmermans is geselecteerd om deel te nemen aan de eerste editie van de Desginweek Curacao. Van 1 tot 5 november vindt in Willemstad ‘het kleine zusje’ van de Dutch Desingweek plaats. Timmermans gaat hier het eerste item uit haar eerste eigen collectie tonen. ,,Het is heel spannend, maar wel een droom die uitkomt.”

De 39-jarige Timmermans, die als docent mode ontwerpen bij het Koning Willem I College werkt, werd door een van de organisatoren zelf uitgenodigd. ,,Ja, ik heb heel eerlijk gezegd wel even getwijfeld. Je moet toch met de billen bloot en ik had nog nooit een eigen collectie uitgebracht. Dat was toch wel spannend”, vertelt de ontwerpster. ,,Maar uiteindelijk dacht ik ‘dit is toch wat ik wilde? Waarom zou ik het dan niet doen?’ Toen ben ik er vol voor gegaan.”

This is me

De naam van haar eerste collectie, ‘This is me’, geeft volgens de Bossche aan hoe dicht de collectie bij haarzelf staat. ,,Ik maak alleen maar dingen die ik zelf mooi vind. Dat maakt mijn werk altijd heel persoonlijk. Daarom is het ook zo spannend hoe erop gereageerd gaat worden. Maar juist doordat het zo mijn eigen stijl is, sta ik ook volledig achter mijn ontwerpen.” Ze neemt slechts een item van de collectie mee naar Curacao (zie foto). ,,Het is het eerste item dat openbaar wordt van de collectie. De rest wordt tot januari langzaam aangevuld. Het gaat er voor de Designweek vooral om dat ik kan laten zien wie ik ben en dat kan heel goed met dit ontwerp. ”

Haar grootste inspiratiebronnen zijn haar leerlingen. ,,Ik zou daarom ook niet willen stoppen als docent, zelfs niet nu mijn eerste collectie uit gaat komen. Mijn leerlingen staan zo middenin de modewereld. Ze blijven me daarom inspireren. Heerlijk vind ik dat.”

Designweek Curacao

Timmermans is een van de 50 andere binnen- en buitenlandse designers wiens werk getoond gaat worden tijdens de eerste Designweek Curacao. Omdat dit het eerste jaar is, ligt de focus daar volgens Timmermans op product en fashion design. ,,Ze willen het laagdrempelig insteken, zodat het geen mysterieus of vaag gebeuren wordt. Gewoon, zodat het voor de normale mensen die niet direct iets met design hebben ook toegankelijk is.”

