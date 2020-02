Bossche oplichter probeert neppe Louis Vuitton-tas te slijten aan Waalwijkse

De vrouw was al eerder opgelicht voor een aankoop van een soortgelijke tas en had hier recentelijk aangifte van gedaan. Omdat ze eerder was opgelicht en zij wederom een aanbieding kreeg over een Louis Vuitton-tas die werd aangeboden via een tweedehands site, besloot ze op de verkoop in te gaan en een afspraak te maken met de aanbieder. Ondertussen werd door haar de politie in kennis gesteld.