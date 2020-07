Bossche oppositie wil wethouder in extra debat over windmolens polder aan tand voelen

DEN BOSCH - De oppositiepartijen in de Bossche gemeenteraad willen voor 1 september in een extra raadsvergadering D66-wethouder Mike van der Geld ter aan de tand voelen waarom hij in de discussies met de raad heeft gezwegen over het aantal windturbines in de polder tussen Rosmalen en Oss.

De fracties van gewoon ge-DREVEN, Lokaal Gestemd, Bosch Belang, PvdA, Leefbaar ’s-Hertogenbosch, Bossche Groenen, PVV, 50plus en SP zijn ontstemd. Van der Geld noemde noch in de commissievergadering van 23 juni noch in de raadsvergadering van 7 juli in de debatten over de toekomstige energievoorziening in de gemeente geen aantallen windmolens die volgens het college in de polder kunnen komen. Een meerderheid van de raad stemde uiteindelijk op 7 juli in met de Regionale Energie Strategie en de Visie Energielandschap.

Drie dagen later werd wel duidelijk om hoeveel windturbines het zal gaan: 49 stuks. Dat gebeurde tijdens de presentatie van de gemeente Den Bosch, Oss en de provincie over het onderzoek naar duurzame energie in dit poldergebied.

Voorbij aan essentie

Daarop kwam veel kritiek van de actiegroep Groen inZicht en schriftelijke vragen van de oppositie. Het college heeft die vragen snel en uitgebreid beantwoord, maar vertelt daarin volgens de oppositie niets nieuws. Hij gaat volgens die fracties zelfs helemaal voorbij aan de essentie van de vragen. ,,Wij maken op dat dat het voornemen van het college en presidium was om de drie raadsvoorstellen tegelijkertijd naar de raad te sturen ter besluitvorming. Dat was ons bekend, zo ook de omstandigheden dat het er niet van gekomen is.”

De wethouder zwijgt

Het ging er de fracties in de commissie en raad echter om om duidelijkheid te krijgen over hoe grootschalig de windturbineplannen in de Rosmalens polder uitpakken. ,,Het op 10 juli vrijgegeven raadsvoorstel met betrekking tot de Duurzame polder gaat daar expliciet over. Maar tijdens de beraadslagingen van 7 juli waar het in essentie gaat over de maatvoering der grootschaligheid zwijgt de wethouder.”

Dat brengt ons bij de vraag waarom gezwegen toen het er in het debat in de raad over ging? Daar moet het interpellatieverzoek en een extra raadvergadering helderheid in scheppen.