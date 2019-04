Bossche opticien gaat ogen meten en onderzoeken in Nepal: ‘Goede oogzorg is daar niet te krijgen’

Ma 15 apr. Met honderd brillen en apparatuur voor oogzorg op zak, gaat Martin van Warmerdam binnenkort naar Nepal. Daar gaat de opticien uit de Ridderstraat in Den Bosch brillen uitdelen en helpen waar het kan. ,,Waar wij brillen weggooien omdat de kleur ons niet aanstaat, is een bril in Nepal soms een godsgeschenk.”

Door Bart Gotink

Van Warmerdam is bij Nepal terecht gekomen door een collega uit Gent. De buurman van deze Optiek Collette in Vlaanderen runt namelijk een modewinkel, en maakt daarvoor gebruik van naaiateliers in Nepal. ,,De eigenaar van de ateliers wil goed voor zijn personeel zorgen. Zo is dit project ontstaan”, aldus Van Warmerdam. ,,In eerste instantie gaan we de werknemers helpen, maar daarna iedereen is welkom.”

Goede, tweedehands brillen kunnen we weggeven

Want eerstelijns oogzorg is ‘eigenlijk niet te krijgen’ in grote delen van Nepal, vertelt Van Warmerdam, die een gelijknamige opticien runt in de Ridderstraat. ,,Mensen moeten soms anderhalve dag lopen om op de juiste locatie te komen. En waar Nederlanders vanwege sommige oogproblemen al lang en breed in de ziektewet zitten, werken ze in Nepal nog door. Ze moeten wel, want het is hun brood.”

Volledig scherm Martin van Warmerdam © Van Warmerdam

De opticien in de Ridderstraat bestaat dit jaar veertig jaar, en dat is ook de reden ‘om goed te doen’. Van Warmerdam gaat in Nepal ogen meten en de werknemers van een juiste bril voorzien. ,,Ik neem honderd brillen mee met simpele sterktes. Mensen met andere, meer ingewikkelde sterktes krijgen van ons een bril nagestuurd.” Mede daarvoor plaatste hij een oproep voor goed bruikbare, tweedehands brillen. Daarvan zijn er al een stuk of duizend binnen, zo schat Van Warmerdam. ,,Waar wij brillen weggooien omdat de kleur ons niet aanstaat, is dat in Nepal soms een godsgeschenk. De goede, tweedehands brillen kunnen we weggeven. Brillen die te versleten zijn, doen we weg. Maar de glazen of andere goed onderdelen bewaren we bijvoorbeeld.” Mensen kunnen hun brillen nog altijd afgeven.