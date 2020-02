Bossche Orthenseweg wordt fors aangepakt: smaller en parkachtig

‘Reddings­ope­ra­tie’ Bossche woonboot kost meer tijd: ‘Nagaan of eventueel lek is te repareren’

26 februari DEN BOSCH - Het is onduidelijk of de woonboot die sinds 16 februari door de storm Dennis flink slagzij maakt op de Bossche Ertveldplas bewoonbaar wordt. Waarschijnlijk is daar donderdagochtend meer over bekend.