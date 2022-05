Bossche Parade gereserveerd voor duizenden Oekraïense vluchtelingen: ‘Het is bedoeld als een oppepper’

Plug je eigen muziek en dans op de Urban Dance Ground

DEN BOSCH - Meiden die in Den Bosch in de openbare buitenruimte willen dansen hadden in het voorafgaande meestal het nakijken. Van een ‘veilige’ omgeving zonder stoorzenders was nauwelijks sprake. Maar dat is nu waarschijnlijk verleden tijd, sinds de opening van de hippe Urban Dance Ground bij jongerencentrum 4West een feit is. Plug je eigen muziek en dans!

11:02